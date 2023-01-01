أوقية موريتانية إلى فورنت مجري
تحويل MRU إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الموريتانية ouguiya
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritanian Ouguiya
|2000 HUF
|208.97800 MRU
|5000 HUF
|522.44500 MRU
|10000 HUF
|1044.89000 MRU
|15000 HUF
|1567.33500 MRU
|20000 HUF
|2089.78000 MRU
|30000 HUF
|3134.67000 MRU
|40000 HUF
|4179.56000 MRU
|50000 HUF
|5224.45000 MRU
|60000 HUF
|6269.34000 MRU
|100000 HUF
|10448.90000 MRU
|150000 HUF
|15673.35000 MRU
|200000 HUF
|20897.80000 MRU