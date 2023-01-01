أوقية موريتانية إلى فورنت مجري

تحويل MRU إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٩٬٥٧٠ huf

1.00000 MRU = 9.57040 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:55 UTC
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MRU إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436891.661960.9645518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916821.1124521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.559210.9049517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.0187570.01088640.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Hungarian Forint
1 MRU9.57040 HUF
5 MRU47.85200 HUF
10 MRU95.70400 HUF
20 MRU191.40800 HUF
50 MRU478.52000 HUF
100 MRU957.04000 HUF
250 MRU2392.60000 HUF
500 MRU4785.20000 HUF
1000 MRU9570.40000 HUF
2000 MRU19140.80000 HUF
5000 MRU47852.00000 HUF
10000 MRU95704.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritanian Ouguiya
2000 HUF208.97800 MRU
5000 HUF522.44500 MRU
10000 HUF1044.89000 MRU
15000 HUF1567.33500 MRU
20000 HUF2089.78000 MRU
30000 HUF3134.67000 MRU
40000 HUF4179.56000 MRU
50000 HUF5224.45000 MRU
60000 HUF6269.34000 MRU
100000 HUF10448.90000 MRU
150000 HUF15673.35000 MRU
200000 HUF20897.80000 MRU