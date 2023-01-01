أوقية موريتانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MRU إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
602.99 czk

1.00000 MRU = 0.60299 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:52 UTC
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MRU إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661830.9644518.3675
1GBP1.1532711.22925102.1841.657091.916511.1122721.1823
1USD0.93820.813504183.1271.348051.559090.9048517.2319
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621680.01875550.01088520.207296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MRU0.60299 CZK
5 MRU3.01494 CZK
10 MRU6.02988 CZK
20 MRU12.05976 CZK
50 MRU30.14940 CZK
100 MRU60.29880 CZK
250 MRU150.74700 CZK
500 MRU301.49400 CZK
1000 MRU602.98800 CZK
2000 MRU1205.97600 CZK
5000 MRU3014.94000 CZK
10000 MRU6029.88000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritanian Ouguiya
1 CZK1.65841 MRU
5 CZK8.29205 MRU
10 CZK16.58410 MRU
20 CZK33.16820 MRU
50 CZK82.92050 MRU
100 CZK165.84100 MRU
250 CZK414.60250 MRU
500 CZK829.20500 MRU
1000 CZK1658.41000 MRU
2000 CZK3316.82000 MRU
5000 CZK8292.05000 MRU
10000 CZK16584.10000 MRU