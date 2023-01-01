أوقية موريتانية إلى كرونة سويدية

تحويل MRU إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٩٣٫٥٤ sek

1.00000 MRU = 0.29354 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:1 UTC
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MRU إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.437041.661550.9641518.3691
1GBP1.1531411.2293102.1881.65711.915991.111821.1821
1USD0.938050.813471183.1271.3481.55860.904417.231
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621620.01874970.01087970.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الكرونا السويدية
1 MRU0.29354 SEK
5 MRU1.46772 SEK
10 MRU2.93544 SEK
20 MRU5.87088 SEK
50 MRU14.67720 SEK
100 MRU29.35440 SEK
250 MRU73.38600 SEK
500 MRU146.77200 SEK
1000 MRU293.54400 SEK
2000 MRU587.08800 SEK
5000 MRU1467.72000 SEK
10000 MRU2935.44000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Mauritanian Ouguiya
1 SEK3.40664 MRU
5 SEK17.03320 MRU
10 SEK34.06640 MRU
20 SEK68.13280 MRU
50 SEK170.33200 MRU
100 SEK340.66400 MRU
250 SEK851.66000 MRU
500 SEK1703.32000 MRU
1000 SEK3406.64000 MRU
2000 SEK6813.28000 MRU
5000 SEK17033.20000 MRU
10000 SEK34066.40000 MRU