أوقية موريتانية إلى ليف بلغاري

تحويل MRU إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٤٨٫٢٣ bgn

1.00000 MRU = 0.04823 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:50 UTC
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MRU إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436851.661910.964318.3692
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916511.1120321.1833
1USD0.938150.813504183.1271.347951.559090.9046517.2327
1INR0.01128550.009786280.012029810.01621550.01875550.01088270.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / لياف بلغاري
1 MRU0.04823 BGN
5 MRU0.24115 BGN
10 MRU0.48230 BGN
20 MRU0.96459 BGN
50 MRU2.41148 BGN
100 MRU4.82297 BGN
250 MRU12.05743 BGN
500 MRU24.11485 BGN
1000 MRU48.22970 BGN
2000 MRU96.45940 BGN
5000 MRU241.14850 BGN
10000 MRU482.29700 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Mauritanian Ouguiya
1 BGN20.73410 MRU
5 BGN103.67050 MRU
10 BGN207.34100 MRU
20 BGN414.68200 MRU
50 BGN1036.70500 MRU
100 BGN2073.41000 MRU
250 BGN5183.52500 MRU
500 BGN10367.05000 MRU
1000 BGN20734.10000 MRU
2000 BGN41468.20000 MRU
5000 BGN103670.50000 MRU
10000 BGN207341.00000 MRU