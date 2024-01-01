Moritanya ouguiyasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MRU → BGN çevirin

1.000 mru
45,53 bgn

1.00000 MRU = 0.04553 BGN

13:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563851.0744589.22421.454541.652360.9483518.3562
1 GBP1.167711.25465104.1881.698481.929491.1073921.4348
1 USD0.93070.797035183.04171.353751.537870.8826517.0843
1 INR0.01120770.009598010.012042110.01630210.01851930.0106290.205732

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Moritanya ouguiyasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Bulgar Levası
1 MRU0.04553 BGN
5 MRU0.22763 BGN
10 MRU0.45526 BGN
20 MRU0.91052 BGN
50 MRU2.27630 BGN
100 MRU4.55260 BGN
250 MRU11.38150 BGN
500 MRU22.76300 BGN
1000 MRU45.52600 BGN
2000 MRU91.05200 BGN
5000 MRU227.63000 BGN
10000 MRU455.26000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moritanya Ouguiyası
1 BGN21.96540 MRU
5 BGN109.82700 MRU
10 BGN219.65400 MRU
20 BGN439.30800 MRU
50 BGN1098.27000 MRU
100 BGN2196.54000 MRU
250 BGN5491.35000 MRU
500 BGN10982.70000 MRU
1000 BGN21965.40000 MRU
2000 BGN43930.80000 MRU
5000 BGN109827.00000 MRU
10000 BGN219654.00000 MRU