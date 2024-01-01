20 Bulgar levasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile BGN → MRU çevirin

20 bgn
438,61 mru

1,000лв BGN = 21,93UM MRU

23:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,144722,1447
Düşük21,712521,4642
Ortalama21,956721,8388
Değişim1.00%0.61%
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1 BGN → MRU istatistikleri

BGN → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,1447, en düşük 21,7125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,9567 oldu. BGN → MRU kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

BGN → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,1447, en düşük 21,4642 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,8388 oldu. BGN → MRU kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,841
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,19

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Bulgar levasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moritanya ouguiyası
1 BGN21,93030 MRU
5 BGN109,65150 MRU
10 BGN219,30300 MRU
20 BGN438,60600 MRU
50 BGN1.096,51500 MRU
100 BGN2.193,03000 MRU
250 BGN5.482,57500 MRU
500 BGN10.965,15000 MRU
1000 BGN21.930,30000 MRU
2000 BGN43.860,60000 MRU
5000 BGN109.651,50000 MRU
10000 BGN219.303,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Bulgar Levası
1 MRU0,04560 BGN
5 MRU0,22800 BGN
10 MRU0,45599 BGN
20 MRU0,91198 BGN
50 MRU2,27995 BGN
100 MRU4,55991 BGN
250 MRU11,39978 BGN
500 MRU22,79955 BGN
1000 MRU45,59910 BGN
2000 MRU91,19820 BGN
5000 MRU227,99550 BGN
10000 MRU455,99100 BGN