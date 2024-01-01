10 Moritanya ouguiyasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MRU → BGN çevirin

10 mru
0,46 bgn

1,000 MRU = 0,04636 BGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Bulgar Levası
1 MRU0,04636 BGN
5 MRU0,23179 BGN
10 MRU0,46358 BGN
20 MRU0,92716 BGN
50 MRU2,31789 BGN
100 MRU4,63578 BGN
250 MRU11,58945 BGN
500 MRU23,17890 BGN
1000 MRU46,35780 BGN
2000 MRU92,71560 BGN
5000 MRU231,78900 BGN
10000 MRU463,57800 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moritanya Ouguiyası
1 BGN21,57140 MRU
5 BGN107,85700 MRU
10 BGN215,71400 MRU
20 BGN431,42800 MRU
50 BGN1.078,57000 MRU
100 BGN2.157,14000 MRU
250 BGN5.392,85000 MRU
500 BGN10.785,70000 MRU
1000 BGN21.571,40000 MRU
2000 BGN43.142,80000 MRU
5000 BGN107.857,00000 MRU
10000 BGN215.714,00000 MRU