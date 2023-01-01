Argentine Peso (ARS)
اسم العملة
Argentine Peso
رمز العملة
$
سعر الصرف ARS
|USD
|AUD
|CAD
|EUR
|NAD
|SGD
|ZAR
|GBP
|من ARS
|0.00286
|0.00444
|0.00385
|0.00268
|0.05390
|0.00390
|0.05390
|0.00232
|إلى ARS
|349.98000
|225.38700
|259.78300
|372.69400
|18.55380
|256.18000
|18.55370
|431.47300
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.