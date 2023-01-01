بيزو أرجنتيني إلى غواراني باراغواي

تحويل ARS إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
20802 pyg

1.00000 ARS = 20.80200 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39031.435091.659310.9572518.2237
1GBP1.1583511.2322102.3921.662421.922161.1088321.1105
1USD0.94010.811557183.0971.349151.559940.8999517.1324
1INR0.01131350.009766380.012034110.01623580.01877250.01083010.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / غواراني باراغواي
1 ARS20.80200 PYG
5 ARS104.01000 PYG
10 ARS208.02000 PYG
20 ARS416.04000 PYG
50 ARS1040.10000 PYG
100 ARS2080.20000 PYG
250 ARS5200.50000 PYG
500 ARS10401.00000 PYG
1000 ARS20802.00000 PYG
2000 ARS41604.00000 PYG
5000 ARS104010.00000 PYG
10000 ARS208020.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Argentine Peso
1 PYG0.04807 ARS
5 PYG0.24036 ARS
10 PYG0.48072 ARS
20 PYG0.96145 ARS
50 PYG2.40361 ARS
100 PYG4.80723 ARS
250 PYG12.01807 ARS
500 PYG24.03615 ARS
1000 PYG48.07230 ARS
2000 PYG96.14460 ARS
5000 PYG240.36150 ARS
10000 PYG480.72300 ARS