2000 غواراني باراغواي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل PYG إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ pyg
٩٣٫٨٢ ars

1.00000 PYG = 0.04691 ARS

Mid-market exchange rate at 18:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0751589.44751.466611.649260.9634518.7247
1GBP1.1535411.2402103.1791.691761.902441.1113721.5992
1USD0.930050.806322183.19541.36411.533980.89617.4159
1INR0.01117970.00969190.012019910.01639630.01843830.01076980.209337

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Argentine Peso
1 PYG0.04691 ARS
5 PYG0.23456 ARS
10 PYG0.46912 ARS
20 PYG0.93825 ARS
50 PYG2.34562 ARS
100 PYG4.69124 ARS
250 PYG11.72810 ARS
500 PYG23.45620 ARS
1000 PYG46.91240 ARS
2000 PYG93.82480 ARS
5000 PYG234.56200 ARS
10000 PYG469.12400 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / غواراني باراغواي
1 ARS21.31630 PYG
5 ARS106.58150 PYG
10 ARS213.16300 PYG
20 ARS426.32600 PYG
50 ARS1065.81500 PYG
100 ARS2131.63000 PYG
250 ARS5329.07500 PYG
500 ARS10658.15000 PYG
1000 ARS21316.30000 PYG
2000 ARS42632.60000 PYG
5000 ARS106581.50000 PYG
10000 ARS213163.00000 PYG