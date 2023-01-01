بيزو أرجنتيني إلى بولا بوتسواني

تحويل ARS إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
38.82 bwp

1.00000 ARS = 0.03882 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.41421.434971.659440.957218.223
1GBP1.1583511.2318102.4111.662131.922131.1087721.1078
1USD0.940350.81182183.1391.349351.560430.900117.1357
1INR0.01131040.009764610.01202810.016230.01876890.01082640.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

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ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Botswanan Pula
1 ARS0.03882 BWP
5 ARS0.19411 BWP
10 ARS0.38822 BWP
20 ARS0.77644 BWP
50 ARS1.94110 BWP
100 ARS3.88221 BWP
250 ARS9.70552 BWP
500 ARS19.41105 BWP
1000 ARS38.82210 BWP
2000 ARS77.64420 BWP
5000 ARS194.11050 BWP
10000 ARS388.22100 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Argentine Peso
1 BWP25.75850 ARS
5 BWP128.79250 ARS
10 BWP257.58500 ARS
20 BWP515.17000 ARS
50 BWP1287.92500 ARS
100 BWP2575.85000 ARS
250 BWP6439.62500 ARS
500 BWP12879.25000 ARS
1000 BWP25758.50000 ARS
2000 BWP51517.00000 ARS
5000 BWP128792.50000 ARS
10000 BWP257585.00000 ARS