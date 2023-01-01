50 بيزو أرجنتيني إلى بولا بوتسواني

تحويل ARS إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

50 ars
1.87 bwp

1.00000 ARS = 0.03739 BWP

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Botswanan Pula
1 ARS0.03739 BWP
5 ARS0.18694 BWP
10 ARS0.37387 BWP
20 ARS0.74775 BWP
50 ARS1.86936 BWP
100 ARS3.73873 BWP
250 ARS9.34682 BWP
500 ARS18.69365 BWP
1000 ARS37.38730 BWP
2000 ARS74.77460 BWP
5000 ARS186.93650 BWP
10000 ARS373.87300 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Argentine Peso
1 BWP26.74700 ARS
5 BWP133.73500 ARS
10 BWP267.47000 ARS
20 BWP534.94000 ARS
50 BWP1337.35000 ARS
100 BWP2674.70000 ARS
250 BWP6686.75000 ARS
500 BWP13373.50000 ARS
1000 BWP26747.00000 ARS
2000 BWP53494.00000 ARS
5000 BWP133735.00000 ARS
10000 BWP267470.00000 ARS