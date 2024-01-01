Arjantin pesosundan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile ARS → BWP çevirin

1.000 ars
15,87 bwp

1,000 ARS = 0,01587 BWP

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

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Arjantin pesosundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Botsvana Pulası
1 ARS0,01587 BWP
5 ARS0,07935 BWP
10 ARS0,15870 BWP
20 ARS0,31740 BWP
50 ARS0,79349 BWP
100 ARS1,58698 BWP
250 ARS3,96745 BWP
500 ARS7,93490 BWP
1000 ARS15,86980 BWP
2000 ARS31,73960 BWP
5000 ARS79,34900 BWP
10000 ARS158,69800 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Arjantin Pesosu
1 BWP63,01290 ARS
5 BWP315,06450 ARS
10 BWP630,12900 ARS
20 BWP1.260,25800 ARS
50 BWP3.150,64500 ARS
100 BWP6.301,29000 ARS
250 BWP15.753,22500 ARS
500 BWP31.506,45000 ARS
1000 BWP63.012,90000 ARS
2000 BWP126.025,80000 ARS
5000 BWP315.064,50000 ARS
10000 BWP630.129,00000 ARS