5000 Arjantin pesosundan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile ARS → BWP çevirin

5000 ars
195.82 bwp

1.00000 ARS = 0.03916 BWP

16:2 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ARS → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 BWP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.057387.89941.425031.645990.9677518.6154
1GBP1.155611.22185101.5791.646811.902161.1183321.5125
1USD0.94580.818431183.13571.34781.556780.915317.6065
1INR0.01137660.009844520.012028510.0162120.01872580.01100970.21178

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Botsvana Pulası
1 ARS0.03916 BWP
5 ARS0.19582 BWP
10 ARS0.39163 BWP
20 ARS0.78326 BWP
50 ARS1.95815 BWP
100 ARS3.91630 BWP
250 ARS9.79075 BWP
500 ARS19.58150 BWP
1000 ARS39.16300 BWP
2000 ARS78.32600 BWP
5000 ARS195.81500 BWP
10000 ARS391.63000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Arjantin Pesosu
1 BWP25.53430 ARS
5 BWP127.67150 ARS
10 BWP255.34300 ARS
20 BWP510.68600 ARS
50 BWP1276.71500 ARS
100 BWP2553.43000 ARS
250 BWP6383.57500 ARS
500 BWP12767.15000 ARS
1000 BWP25534.30000 ARS
2000 BWP51068.60000 ARS
5000 BWP127671.50000 ARS
10000 BWP255343.00000 ARS