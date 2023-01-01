500 Arjantin pesosundan Botsvana pulasına
Reel döviz kuru ile ARS → BWP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Botsvana Pulası / Arjantin Pesosu
|1 BWP
|25.53430 ARS
|5 BWP
|127.67150 ARS
|10 BWP
|255.34300 ARS
|20 BWP
|510.68600 ARS
|50 BWP
|1276.71500 ARS
|100 BWP
|2553.43000 ARS
|250 BWP
|6383.57500 ARS
|500 BWP
|12767.15000 ARS
|1000 BWP
|25534.30000 ARS
|2000 BWP
|51068.60000 ARS
|5000 BWP
|127671.50000 ARS
|10000 BWP
|255343.00000 ARS