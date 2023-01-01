بيزو أرجنتيني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ARS إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
4.84 nzd

1.00000 ARS = 0.00484 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:34 UTC
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ARS إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.435041.659440.9572518.2241
1GBP1.1583511.2321102.4091.662231.922151.1088321.1092
1USD0.94010.811622183.11751.34911.560060.8999517.1327
1INR0.01131070.009764760.012031210.01623120.01876940.01082740.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار نيوزيلندي
1 ARS0.00484 NZD
5 ARS0.02418 NZD
10 ARS0.04836 NZD
20 ARS0.09671 NZD
50 ARS0.24178 NZD
100 ARS0.48355 NZD
250 ARS1.20888 NZD
500 ARS2.41776 NZD
1000 ARS4.83552 NZD
2000 ARS9.67104 NZD
5000 ARS24.17760 NZD
10000 ARS48.35520 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Argentine Peso
1 NZD206.80300 ARS
5 NZD1034.01500 ARS
10 NZD2068.03000 ARS
20 NZD4136.06000 ARS
50 NZD10340.15000 ARS
100 NZD20680.30000 ARS
250 NZD51700.75000 ARS
500 NZD103401.50000 ARS
1000 NZD206803.00000 ARS
2000 NZD413606.00000 ARS
5000 NZD1034015.00000 ARS
10000 NZD2068030.00000 ARS