ألف بيزو أرجنتيني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ARS إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٤٫٤٩ nzd

1.00000 ARS = 0.00449 NZD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار نيوزيلندي
1 ARS0.00449 NZD
5 ARS0.02245 NZD
10 ARS0.04489 NZD
20 ARS0.08979 NZD
50 ARS0.22447 NZD
100 ARS0.44894 NZD
250 ARS1.12235 NZD
500 ARS2.24471 NZD
1000 ARS4.48941 NZD
2000 ARS8.97882 NZD
5000 ARS22.44705 NZD
10000 ARS44.89410 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Argentine Peso
1 NZD222.74600 ARS
5 NZD1113.73000 ARS
10 NZD2227.46000 ARS
20 NZD4454.92000 ARS
50 NZD11137.30000 ARS
100 NZD22274.60000 ARS
250 NZD55686.50000 ARS
500 NZD111373.00000 ARS
1000 NZD222746.00000 ARS
2000 NZD445492.00000 ARS
5000 NZD1113730.00000 ARS
10000 NZD2227460.00000 ARS