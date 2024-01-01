Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ARS → NZD çevirin

1.000 ars
1,94 nzd

1,000 ARS = 0,001943 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Yeni Zelanda Doları
1 ARS0,00194 NZD
5 ARS0,00972 NZD
10 ARS0,01943 NZD
20 ARS0,03887 NZD
50 ARS0,09716 NZD
100 ARS0,19433 NZD
250 ARS0,48582 NZD
500 ARS0,97165 NZD
1000 ARS1,94329 NZD
2000 ARS3,88658 NZD
5000 ARS9,71645 NZD
10000 ARS19,43290 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Arjantin Pesosu
1 NZD514,59100 ARS
5 NZD2.572,95500 ARS
10 NZD5.145,91000 ARS
20 NZD10.291,82000 ARS
50 NZD25.729,55000 ARS
100 NZD51.459,10000 ARS
250 NZD128.647,75000 ARS
500 NZD257.295,50000 ARS
1000 NZD514.591,00000 ARS
2000 NZD1.029.182,00000 ARS
5000 NZD2.572.955,00000 ARS
10000 NZD5.145.910,00000 ARS