10 bin Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile ARS → NZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Arjantin Pesosu
|1 NZD
|208.73700 ARS
|5 NZD
|1043.68500 ARS
|10 NZD
|2087.37000 ARS
|20 NZD
|4174.74000 ARS
|50 NZD
|10436.85000 ARS
|100 NZD
|20873.70000 ARS
|250 NZD
|52184.25000 ARS
|500 NZD
|104368.50000 ARS
|1000 NZD
|208737.00000 ARS
|2000 NZD
|417474.00000 ARS
|5000 NZD
|1043685.00000 ARS
|10000 NZD
|2087370.00000 ARS