100 Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ARS → NZD çevirin

100 ars
0.48 nzd

1.00000 ARS = 0.00479 NZD

17:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

ARS → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 NZD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865251.055287.75571.424781.64310.967418.6037
1GBP1.1557411.21955101.4241.64671.899021.1180621.5013
1USD0.94770.819975183.1651.350251.557150.916817.6305
1INR0.01139530.009859610.012024310.01623580.01872360.01102390.211994

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Yeni Zelanda Doları
1 ARS0.00479 NZD
5 ARS0.02396 NZD
10 ARS0.04791 NZD
20 ARS0.09582 NZD
50 ARS0.23956 NZD
100 ARS0.47911 NZD
250 ARS1.19778 NZD
500 ARS2.39556 NZD
1000 ARS4.79111 NZD
2000 ARS9.58222 NZD
5000 ARS23.95555 NZD
10000 ARS47.91110 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Arjantin Pesosu
1 NZD208.72000 ARS
5 NZD1043.60000 ARS
10 NZD2087.20000 ARS
20 NZD4174.40000 ARS
50 NZD10436.00000 ARS
100 NZD20872.00000 ARS
250 NZD52180.00000 ARS
500 NZD104360.00000 ARS
1000 NZD208720.00000 ARS
2000 NZD417440.00000 ARS
5000 NZD1043600.00000 ARS
10000 NZD2087200.00000 ARS