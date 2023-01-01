10 Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ARS → NZD çevirin

10 ars
0,05 nzd

1.00000 ARS = 0.00479 NZD

17:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ARS → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 NZD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.055287.75571.424781.642850.967418.6021
1GBP1.1558711.21965101.4321.646831.898881.1181921.5012
1USD0.94770.819907183.1651.350251.55690.916817.629
1INR0.01139530.00985880.012024310.01623580.01872070.01102390.211976

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Yeni Zelanda Doları
1 ARS0.00479 NZD
5 ARS0.02395 NZD
10 ARS0.04791 NZD
20 ARS0.09581 NZD
50 ARS0.23954 NZD
100 ARS0.47907 NZD
250 ARS1.19768 NZD
500 ARS2.39535 NZD
1000 ARS4.79071 NZD
2000 ARS9.58142 NZD
5000 ARS23.95355 NZD
10000 ARS47.90710 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Arjantin Pesosu
1 NZD208.73700 ARS
5 NZD1043.68500 ARS
10 NZD2087.37000 ARS
20 NZD4174.74000 ARS
50 NZD10436.85000 ARS
100 NZD20873.70000 ARS
250 NZD52184.25000 ARS
500 NZD104368.50000 ARS
1000 NZD208737.00000 ARS
2000 NZD417474.00000 ARS
5000 NZD1043685.00000 ARS
10000 NZD2087370.00000 ARS