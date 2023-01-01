بيزو أرجنتيني إلى فورنت مجري

تحويل ARS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
1034 huf

1.00000 ARS = 1.03388 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:29 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ARS إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0634588.34821.434811.659310.9572518.223
1GBP1.1584811.2319102.3431.662081.922141.1089621.1095
1USD0.940350.811754183.0771.34921.560310.900117.1357
1INR0.01131880.009771110.01203710.01624040.01878140.01083450.206263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Hungarian Forint
1 ARS1.03388 HUF
5 ARS5.16940 HUF
10 ARS10.33880 HUF
20 ARS20.67760 HUF
50 ARS51.69400 HUF
100 ARS103.38800 HUF
250 ARS258.47000 HUF
500 ARS516.94000 HUF
1000 ARS1033.88000 HUF
2000 ARS2067.76000 HUF
5000 ARS5169.40000 HUF
10000 ARS10338.80000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Argentine Peso
2000 HUF1934.46200 ARS
5000 HUF4836.15500 ARS
10000 HUF9672.31000 ARS
15000 HUF14508.46500 ARS
20000 HUF19344.62000 ARS
30000 HUF29016.93000 ARS
40000 HUF38689.24000 ARS
50000 HUF48361.55000 ARS
60000 HUF58033.86000 ARS
100000 HUF96723.10000 ARS
150000 HUF145084.65000 ARS
200000 HUF193446.20000 ARS