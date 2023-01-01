بيزو أرجنتيني إلى فورنت مجري
تحويل ARS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Argentine peso
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Argentine Peso
|2000 HUF
|1934.46200 ARS
|5000 HUF
|4836.15500 ARS
|10000 HUF
|9672.31000 ARS
|15000 HUF
|14508.46500 ARS
|20000 HUF
|19344.62000 ARS
|30000 HUF
|29016.93000 ARS
|40000 HUF
|38689.24000 ARS
|50000 HUF
|48361.55000 ARS
|60000 HUF
|58033.86000 ARS
|100000 HUF
|96723.10000 ARS
|150000 HUF
|145084.65000 ARS
|200000 HUF
|193446.20000 ARS