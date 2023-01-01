5 بيزو أرجنتيني إلى فورنت مجري

تحويل ARS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٥ ars
٥ huf

1.00000 ARS = 0.97363 HUF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Hungarian Forint
1 ARS0.97363 HUF
5 ARS4.86814 HUF
10 ARS9.73628 HUF
20 ARS19.47256 HUF
50 ARS48.68140 HUF
100 ARS97.36280 HUF
250 ARS243.40700 HUF
500 ARS486.81400 HUF
1000 ARS973.62800 HUF
2000 ARS1947.25600 HUF
5000 ARS4868.14000 HUF
10000 ARS9736.28000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Argentine Peso
2000 HUF2054.18000 ARS
5000 HUF5135.45000 ARS
10000 HUF10270.90000 ARS
15000 HUF15406.35000 ARS
20000 HUF20541.80000 ARS
30000 HUF30812.70000 ARS
40000 HUF41083.60000 ARS
50000 HUF51354.50000 ARS
60000 HUF61625.40000 ARS
100000 HUF102709.00000 ARS
150000 HUF154063.50000 ARS
200000 HUF205418.00000 ARS