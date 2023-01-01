بيزو أرجنتيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل ARS إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
237.42 btn

1.00000 ARS = 0.23742 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063388.40171.434761.659330.9571518.2199
1GBP1.1584811.23175102.4061.662061.922211.1088421.1063
1USD0.940450.811853183.1391.349351.560550.9001517.1352
1INR0.0113120.009765010.01202810.016230.01877040.0108270.206103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Argentine Peso / نغولتروم بوتاني
1 ARS0.23742 BTN
5 ARS1.18709 BTN
10 ARS2.37418 BTN
20 ARS4.74836 BTN
50 ARS11.87090 BTN
100 ARS23.74180 BTN
250 ARS59.35450 BTN
500 ARS118.70900 BTN
1000 ARS237.41800 BTN
2000 ARS474.83600 BTN
5000 ARS1187.09000 BTN
10000 ARS2374.18000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Argentine Peso
1 BTN4.21198 ARS
5 BTN21.05990 ARS
10 BTN42.11980 ARS
20 BTN84.23960 ARS
50 BTN210.59900 ARS
100 BTN421.19800 ARS
250 BTN1052.99500 ARS
500 BTN2105.99000 ARS
1000 BTN4211.98000 ARS
2000 BTN8423.96000 ARS
5000 BTN21059.90000 ARS
10000 BTN42119.80000 ARS