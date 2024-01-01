Arjantin pesosundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile ARS → BTN çevirin

1.000 ars
96,46 btn

1,000 ARS = 0,09646 BTN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Arjantin pesosundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Bhutan Ngultrumu
1 ARS0,09646 BTN
5 ARS0,48230 BTN
10 ARS0,96461 BTN
20 ARS1,92921 BTN
50 ARS4,82303 BTN
100 ARS9,64605 BTN
250 ARS24,11513 BTN
500 ARS48,23025 BTN
1000 ARS96,46050 BTN
2000 ARS192,92100 BTN
5000 ARS482,30250 BTN
10000 ARS964,60500 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Arjantin Pesosu
1 BTN10,36690 ARS
5 BTN51,83450 ARS
10 BTN103,66900 ARS
20 BTN207,33800 ARS
50 BTN518,34500 ARS
100 BTN1.036,69000 ARS
250 BTN2.591,72500 ARS
500 BTN5.183,45000 ARS
1000 BTN10.366,90000 ARS
2000 BTN20.733,80000 ARS
5000 BTN51.834,50000 ARS
10000 BTN103.669,00000 ARS