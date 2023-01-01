بيزو أرجنتيني إلى يوان صيني

تحويل ARS إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٠٫٨٦ cny

1.00000 ARS = 0.02086 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:26 UTC
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ARS إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0634588.41421.434971.659440.957218.223
1GBP1.1583511.2318102.4111.662131.922131.1087721.1078
1USD0.940350.81182183.1391.349351.560430.900117.1357
1INR0.01131040.009764610.01202810.016230.01876890.01082640.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Chinese Yuan RMB
1 ARS0.02086 CNY
5 ARS0.10430 CNY
10 ARS0.20859 CNY
20 ARS0.41719 CNY
50 ARS1.04297 CNY
100 ARS2.08593 CNY
250 ARS5.21483 CNY
500 ARS10.42965 CNY
1000 ARS20.85930 CNY
2000 ARS41.71860 CNY
5000 ARS104.29650 CNY
10000 ARS208.59300 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Argentine Peso
1 CNY47.94020 ARS
5 CNY239.70100 ARS
10 CNY479.40200 ARS
20 CNY958.80400 ARS
50 CNY2397.01000 ARS
100 CNY4794.02000 ARS
250 CNY11985.05000 ARS
500 CNY23970.10000 ARS
1000 CNY47940.20000 ARS
2000 CNY95880.40000 ARS
5000 CNY239701.00000 ARS
10000 CNY479402.00000 ARS