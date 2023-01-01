بيزو أرجنتيني إلى فرنك سويسري

تحويل ARS إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٣٢١ xpf

1.00000 ARS = 0.32096 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:37 UTC
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ARS إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41741.435141.659440.957218.2235
1GBP1.1583511.23205102.4111.662281.922071.1087721.1077
1USD0.94010.811655183.12251.34921.560060.899917.1322
1INR0.011310.009764570.012030410.01623150.01876820.01082620.206108

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / فرنك الـ CFP
1 ARS0.32096 XPF
5 ARS1.60481 XPF
10 ARS3.20961 XPF
20 ARS6.41922 XPF
50 ARS16.04805 XPF
100 ARS32.09610 XPF
250 ARS80.24025 XPF
500 ARS160.48050 XPF
1000 ARS320.96100 XPF
2000 ARS641.92200 XPF
5000 ARS1604.80500 XPF
10000 ARS3209.61000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Argentine Peso
1 XPF3.11564 ARS
5 XPF15.57820 ARS
10 XPF31.15640 ARS
20 XPF62.31280 ARS
50 XPF155.78200 ARS
100 XPF311.56400 ARS
250 XPF778.91000 ARS
500 XPF1557.82000 ARS
1000 XPF3115.64000 ARS
2000 XPF6231.28000 ARS
5000 XPF15578.20000 ARS
10000 XPF31156.40000 ARS