Arjantin pesosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile ARS → XPF çevirin

1.000 ars
129 xpf

1,000 ARS = 0,1291 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Arjantin pesosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / CFP Frangı
1 ARS0,12915 XPF
5 ARS0,64574 XPF
10 ARS1,29147 XPF
20 ARS2,58294 XPF
50 ARS6,45735 XPF
100 ARS12,91470 XPF
250 ARS32,28675 XPF
500 ARS64,57350 XPF
1000 ARS129,14700 XPF
2000 ARS258,29400 XPF
5000 ARS645,73500 XPF
10000 ARS1.291,47000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Arjantin Pesosu
1 XPF7,74314 ARS
5 XPF38,71570 ARS
10 XPF77,43140 ARS
20 XPF154,86280 ARS
50 XPF387,15700 ARS
100 XPF774,31400 ARS
250 XPF1.935,78500 ARS
500 XPF3.871,57000 ARS
1000 XPF7.743,14000 ARS
2000 XPF15.486,28000 ARS
5000 XPF38.715,70000 ARS
10000 XPF77.431,40000 ARS