5000 بيزو أرجنتيني إلى فرنك سويسري

تحويل ARS إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ars
١٬٥٢٥ xpf

1.00000 ARS = 0.30509 XPF

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine pesos

ARS إلى USD

ARS إلى AUD

ARS إلى CAD

ARS إلى EUR

ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Argentine Peso / فرنك الـ CFP
1 ARS0.30509 XPF
5 ARS1.52547 XPF
10 ARS3.05093 XPF
20 ARS6.10186 XPF
50 ARS15.25465 XPF
100 ARS30.50930 XPF
250 ARS76.27325 XPF
500 ARS152.54650 XPF
1000 ARS305.09300 XPF
2000 ARS610.18600 XPF
5000 ARS1525.46500 XPF
10000 ARS3050.93000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Argentine Peso
1 XPF3.27769 ARS
5 XPF16.38845 ARS
10 XPF32.77690 ARS
20 XPF65.55380 ARS
50 XPF163.88450 ARS
100 XPF327.76900 ARS
250 XPF819.42250 ARS
500 XPF1638.84500 ARS
1000 XPF3277.69000 ARS
2000 XPF6555.38000 ARS
5000 XPF16388.45000 ARS
10000 XPF32776.90000 ARS