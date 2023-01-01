بيزو أرجنتيني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل ARS إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٠٤٫٤٩ uah

1.00000 ARS = 0.10449 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063888.41771.435231.659340.957318.2249
1GBP1.1583511.23225102.4181.662491.922091.1088821.1108
1USD0.940.811524183.1151.349151.559820.899917.1319
1INR0.01130990.009763860.012031510.01623230.0187670.01082720.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 ARS0.10449 UAH
5 ARS0.52244 UAH
10 ARS1.04488 UAH
20 ARS2.08976 UAH
50 ARS5.22440 UAH
100 ARS10.44880 UAH
250 ARS26.12200 UAH
500 ARS52.24400 UAH
1000 ARS104.48800 UAH
2000 ARS208.97600 UAH
5000 ARS522.44000 UAH
10000 ARS1044.88000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Argentine Peso
1 UAH9.57051 ARS
5 UAH47.85255 ARS
10 UAH95.70510 ARS
20 UAH191.41020 ARS
50 UAH478.52550 ARS
100 UAH957.05100 ARS
250 UAH2392.62750 ARS
500 UAH4785.25500 ARS
1000 UAH9570.51000 ARS
2000 UAH19141.02000 ARS
5000 UAH47852.55000 ARS
10000 UAH95705.10000 ARS