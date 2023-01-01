10 بيزو أرجنتيني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل ARS إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ars
١٫٠٠ uah

1.00000 ARS = 0.10048 UAH

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 ARS0.10048 UAH
5 ARS0.50240 UAH
10 ARS1.00480 UAH
20 ARS2.00960 UAH
50 ARS5.02400 UAH
100 ARS10.04800 UAH
250 ARS25.12000 UAH
500 ARS50.24000 UAH
1000 ARS100.48000 UAH
2000 ARS200.96000 UAH
5000 ARS502.40000 UAH
10000 ARS1004.80000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Argentine Peso
1 UAH9.95228 ARS
5 UAH49.76140 ARS
10 UAH99.52280 ARS
20 UAH199.04560 ARS
50 UAH497.61400 ARS
100 UAH995.22800 ARS
250 UAH2488.07000 ARS
500 UAH4976.14000 ARS
1000 UAH9952.28000 ARS
2000 UAH19904.56000 ARS
5000 UAH49761.40000 ARS
10000 UAH99522.80000 ARS