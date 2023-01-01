بيزو أرجنتيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل ARS إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٠٫٣٩ pgk

1.00000 ARS = 0.01039 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:34 UTC
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ARS إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.41211.435041.659440.9572518.2241
1GBP1.1583511.2321102.4091.662231.922151.1088321.1092
1USD0.94010.811622183.11751.34911.560060.8999517.1327
1INR0.01131070.009764760.012031210.01623120.01876940.01082740.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى SGD

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ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Argentine Peso / Papua New Guinean Kina
1 ARS0.01039 PGK
5 ARS0.05195 PGK
10 ARS0.10390 PGK
20 ARS0.20780 PGK
50 ARS0.51951 PGK
100 ARS1.03902 PGK
250 ARS2.59755 PGK
500 ARS5.19510 PGK
1000 ARS10.39020 PGK
2000 ARS20.78040 PGK
5000 ARS51.95100 PGK
10000 ARS103.90200 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Argentine Peso
1 PGK96.24450 ARS
5 PGK481.22250 ARS
10 PGK962.44500 ARS
20 PGK1924.89000 ARS
50 PGK4812.22500 ARS
100 PGK9624.45000 ARS
250 PGK24061.12500 ARS
500 PGK48122.25000 ARS
1000 PGK96244.50000 ARS
2000 PGK192489.00000 ARS
5000 PGK481222.50000 ARS
10000 PGK962445.00000 ARS