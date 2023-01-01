1 بيزو أرجنتيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل ARS إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١ ars
٠٫٠١ pgk

1.00000 ARS = 0.01023 PGK

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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1 ARS0.01023 PGK
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10 ARS0.10235 PGK
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50 ARS0.51172 PGK
100 ARS1.02345 PGK
250 ARS2.55863 PGK
500 ARS5.11725 PGK
1000 ARS10.23450 PGK
2000 ARS20.46900 PGK
5000 ARS51.17250 PGK
10000 ARS102.34500 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Argentine Peso
1 PGK97.70850 ARS
5 PGK488.54250 ARS
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20 PGK1954.17000 ARS
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250 PGK24427.12500 ARS
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