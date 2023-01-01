بيزو أرجنتيني إلى ليرة لبنانية

تحويل ARS إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٤٢٬٩٤٥٫٣٠ lbp

1.00000 ARS = 42.94530 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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ARS إلى LBP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.38511.435021.659360.9572518.2229
1GBP1.1582811.23205102.3781.662221.922071.1087621.108
1USD0.940150.811655183.0961.349151.560060.917.1324
1INR0.01131410.009767680.012034310.0162360.01877420.01083080.206176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه لبناني
1 ARS42.94530 LBP
5 ARS214.72650 LBP
10 ARS429.45300 LBP
20 ARS858.90600 LBP
50 ARS2147.26500 LBP
100 ARS4294.53000 LBP
250 ARS10736.32500 LBP
500 ARS21472.65000 LBP
1000 ARS42945.30000 LBP
2000 ARS85890.60000 LBP
5000 ARS214726.50000 LBP
10000 ARS429453.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Argentine Peso
1 LBP0.02329 ARS
5 LBP0.11643 ARS
10 LBP0.23285 ARS
20 LBP0.46571 ARS
50 LBP1.16427 ARS
100 LBP2.32854 ARS
250 LBP5.82135 ARS
500 LBP11.64270 ARS
1000 LBP23.28540 ARS
2000 LBP46.57080 ARS
5000 LBP116.42700 ARS
10000 LBP232.85400 ARS