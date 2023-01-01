بيزو أرجنتيني إلى دولار ليبيري

تحويل ARS إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
545.75 lrd

1.00000 ARS = 0.54575 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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ARS إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.381.434931.659510.9572518.222
1GBP1.1583511.2319102.3751.662141.922291.1088321.1074
1USD0.94030.811754183.1031.349251.560430.900117.134
1INR0.01131480.009768050.012033310.01623590.0187770.01083110.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار ليبري
1 ARS0.54575 LRD
5 ARS2.72873 LRD
10 ARS5.45745 LRD
20 ARS10.91490 LRD
50 ARS27.28725 LRD
100 ARS54.57450 LRD
250 ARS136.43625 LRD
500 ARS272.87250 LRD
1000 ARS545.74500 LRD
2000 ARS1091.49000 LRD
5000 ARS2728.72500 LRD
10000 ARS5457.45000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Argentine Peso
1 LRD1.83236 ARS
5 LRD9.16180 ARS
10 LRD18.32360 ARS
20 LRD36.64720 ARS
50 LRD91.61800 ARS
100 LRD183.23600 ARS
250 LRD458.09000 ARS
500 LRD916.18000 ARS
1000 LRD1832.36000 ARS
2000 LRD3664.72000 ARS
5000 LRD9161.80000 ARS
10000 LRD18323.60000 ARS