1 بيزو أرجنتيني إلى دولار ليبيري

تحويل ARS إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١ ars
٠٫٥٣ lrd

1.00000 ARS = 0.52761 LRD

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار ليبري
1 ARS0.52761 LRD
5 ARS2.63805 LRD
10 ARS5.27610 LRD
20 ARS10.55220 LRD
50 ARS26.38050 LRD
100 ARS52.76100 LRD
250 ARS131.90250 LRD
500 ARS263.80500 LRD
1000 ARS527.61000 LRD
2000 ARS1055.22000 LRD
5000 ARS2638.05000 LRD
10000 ARS5276.10000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Argentine Peso
1 LRD1.89534 ARS
5 LRD9.47670 ARS
10 LRD18.95340 ARS
20 LRD37.90680 ARS
50 LRD94.76700 ARS
100 LRD189.53400 ARS
250 LRD473.83500 ARS
500 LRD947.67000 ARS
1000 LRD1895.34000 ARS
2000 LRD3790.68000 ARS
5000 LRD9476.70000 ARS
10000 LRD18953.40000 ARS