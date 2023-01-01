بيزو أرجنتيني إلى كيب لاوي

تحويل ARS إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ars
57521.90 lak

1.00000 ARS = 57.52190 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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ARS إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.381.434931.659510.9572518.222
1GBP1.1583511.2319102.3751.662141.922291.1088321.1074
1USD0.94030.811754183.1031.349251.560430.900117.134
1INR0.01131480.009768050.012033310.01623590.0187770.01083110.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / كيب لاوسي
1 ARS57.52190 LAK
5 ARS287.60950 LAK
10 ARS575.21900 LAK
20 ARS1150.43800 LAK
50 ARS2876.09500 LAK
100 ARS5752.19000 LAK
250 ARS14380.47500 LAK
500 ARS28760.95000 LAK
1000 ARS57521.90000 LAK
2000 ARS115043.80000 LAK
5000 ARS287609.50000 LAK
10000 ARS575219.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Argentine Peso
1 LAK0.01738 ARS
5 LAK0.08692 ARS
10 LAK0.17385 ARS
20 LAK0.34769 ARS
50 LAK0.86923 ARS
100 LAK1.73847 ARS
250 LAK4.34617 ARS
500 LAK8.69235 ARS
1000 LAK17.38470 ARS
2000 LAK34.76940 ARS
5000 LAK86.92350 ARS
10000 LAK173.84700 ARS