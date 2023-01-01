بيزو أرجنتيني إلى ليرة تركية

تحويل ARS إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٧٧٫٢٧ try

1.00000 ARS = 0.07727 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:37 UTC
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ARS إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063888.41771.435231.659340.957318.2249
1GBP1.1583511.23225102.4181.662491.922091.1088821.1108
1USD0.940.811524183.1151.349151.559820.899917.1319
1INR0.01130990.009763860.012031510.01623230.0187670.01082720.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / ليرة تركية
1 ARS0.07727 TRY
5 ARS0.38637 TRY
10 ARS0.77274 TRY
20 ARS1.54549 TRY
50 ARS3.86372 TRY
100 ARS7.72744 TRY
250 ARS19.31860 TRY
500 ARS38.63720 TRY
1000 ARS77.27440 TRY
2000 ARS154.54880 TRY
5000 ARS386.37200 TRY
10000 ARS772.74400 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Argentine Peso
1 TRY12.94090 ARS
5 TRY64.70450 ARS
10 TRY129.40900 ARS
20 TRY258.81800 ARS
50 TRY647.04500 ARS
100 TRY1294.09000 ARS
250 TRY3235.22500 ARS
500 TRY6470.45000 ARS
1000 TRY12940.90000 ARS
2000 TRY25881.80000 ARS
5000 TRY64704.50000 ARS
10000 TRY129409.00000 ARS