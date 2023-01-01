بيزو أرجنتيني إلى كونا كرواتية

تحويل ARS إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٢٠٫١٢ hrk

1.00000 ARS = 0.02012 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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ARS إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0634588.34821.434811.659310.9572518.223
1GBP1.1584811.2319102.3431.662081.922141.1089621.1095
1USD0.940350.811754183.0771.34921.560310.900117.1357
1INR0.01131880.009771110.01203710.01624040.01878140.01083450.206263

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Croatian Kuna
1 ARS0.02012 HRK
5 ARS0.10061 HRK
10 ARS0.20122 HRK
20 ARS0.40243 HRK
50 ARS1.00608 HRK
100 ARS2.01216 HRK
250 ARS5.03040 HRK
500 ARS10.06080 HRK
1000 ARS20.12160 HRK
2000 ARS40.24320 HRK
5000 ARS100.60800 HRK
10000 ARS201.21600 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Argentine Peso
1 HRK49.69790 ARS
5 HRK248.48950 ARS
10 HRK496.97900 ARS
20 HRK993.95800 ARS
50 HRK2484.89500 ARS
100 HRK4969.79000 ARS
250 HRK12424.47500 ARS
500 HRK24848.95000 ARS
1000 HRK49697.90000 ARS
2000 HRK99395.80000 ARS
5000 HRK248489.50000 ARS
10000 HRK496979.00000 ARS