10 آلاف بيزو أرجنتيني إلى كونا كرواتية

تحويل ARS إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ ars
١٩٣٫٥٢ hrk

1.00000 ARS = 0.01935 HRK

Mid-market exchange rate at 21:51
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Croatian Kuna
1 ARS0.01935 HRK
5 ARS0.09676 HRK
10 ARS0.19352 HRK
20 ARS0.38703 HRK
50 ARS0.96758 HRK
100 ARS1.93516 HRK
250 ARS4.83790 HRK
500 ARS9.67580 HRK
1000 ARS19.35160 HRK
2000 ARS38.70320 HRK
5000 ARS96.75800 HRK
10000 ARS193.51600 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Argentine Peso
1 HRK51.67530 ARS
5 HRK258.37650 ARS
10 HRK516.75300 ARS
20 HRK1033.50600 ARS
50 HRK2583.76500 ARS
100 HRK5167.53000 ARS
250 HRK12918.82500 ARS
500 HRK25837.65000 ARS
1000 HRK51675.30000 ARS
2000 HRK103350.60000 ARS
5000 HRK258376.50000 ARS
10000 HRK516753.00000 ARS