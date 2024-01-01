2000 كونا كرواتية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل HRK إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

2,000 hrk
238,996 ars

1.00000 HRK = 119.49800 ARS

Mid-market exchange rate at 17:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855221.0839589.85211.466371.656020.95461518.5445
1 GBP1.1692911.26745105.0631.714611.936371.1162221.6839
1 USD0.922550.788986182.89321.35281.527770.8806517.1083
1 INR0.01112940.00951810.012063710.01631980.01843050.01062390.20639

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Argentine Peso
1 HRK119.49800 ARS
5 HRK597.49000 ARS
10 HRK1194.98000 ARS
20 HRK2389.96000 ARS
50 HRK5974.90000 ARS
100 HRK11949.80000 ARS
250 HRK29874.50000 ARS
500 HRK59749.00000 ARS
1000 HRK119498.00000 ARS
2000 HRK238996.00000 ARS
5000 HRK597490.00000 ARS
10000 HRK1194980.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Croatian Kuna
1 ARS0.00837 HRK
5 ARS0.04184 HRK
10 ARS0.08368 HRK
20 ARS0.16737 HRK
50 ARS0.41842 HRK
100 ARS0.83683 HRK
250 ARS2.09208 HRK
500 ARS4.18417 HRK
1000 ARS8.36834 HRK
2000 ARS16.73668 HRK
5000 ARS41.84170 HRK
10000 ARS83.68340 HRK