بيزو أرجنتيني إلى دولار فيجي

تحويل ARS إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٦٫٤٩ fjd

1.00000 ARS = 0.00649 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:28 UTC
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ARS إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.33981.43491.659360.9572518.2219
1GBP1.1582111.23165102.3171.661931.92191.108721.1049
1USD0.94040.811919183.0731.349351.560430.9001517.1355
1INR0.01131990.009773560.012037610.01624290.01878380.01083570.20627

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / دولار فيجي
1 ARS0.00649 FJD
5 ARS0.03244 FJD
10 ARS0.06489 FJD
20 ARS0.12977 FJD
50 ARS0.32444 FJD
100 ARS0.64887 FJD
250 ARS1.62218 FJD
500 ARS3.24436 FJD
1000 ARS6.48872 FJD
2000 ARS12.97744 FJD
5000 ARS32.44360 FJD
10000 ARS64.88720 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Argentine Peso
1 FJD154.11400 ARS
5 FJD770.57000 ARS
10 FJD1541.14000 ARS
20 FJD3082.28000 ARS
50 FJD7705.70000 ARS
100 FJD15411.40000 ARS
250 FJD38528.50000 ARS
500 FJD77057.00000 ARS
1000 FJD154114.00000 ARS
2000 FJD308228.00000 ARS
5000 FJD770570.00000 ARS
10000 FJD1541140.00000 ARS