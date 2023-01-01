بيزو أرجنتيني إلى زلوتي بولندي

تحويل ARS إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
١٢٫٣٩ pln

1.00000 ARS = 0.01239 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 3:35 UTC
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ARS إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39031.435091.659310.9572518.2237
1GBP1.1583511.2322102.3921.662421.922161.1088321.1105
1USD0.94010.811557183.0971.349151.559940.8999517.1324
1INR0.01131350.009766380.012034110.01623580.01877250.01083010.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الزلوتي البولندي
1 ARS0.01239 PLN
5 ARS0.06196 PLN
10 ARS0.12391 PLN
20 ARS0.24783 PLN
50 ARS0.61957 PLN
100 ARS1.23914 PLN
250 ARS3.09785 PLN
500 ARS6.19570 PLN
1000 ARS12.39140 PLN
2000 ARS24.78280 PLN
5000 ARS61.95700 PLN
10000 ARS123.91400 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Argentine Peso
1 PLN80.70100 ARS
5 PLN403.50500 ARS
10 PLN807.01000 ARS
20 PLN1614.02000 ARS
50 PLN4035.05000 ARS
100 PLN8070.10000 ARS
250 PLN20175.25000 ARS
500 PLN40350.50000 ARS
1000 PLN80701.00000 ARS
2000 PLN161402.00000 ARS
5000 PLN403505.00000 ARS
10000 PLN807010.00000 ARS