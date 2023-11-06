ألف زلوتي بولندي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل PLN إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 pln
84383 ars

1.00000 PLN = 84.38300 ARS

Mid-market exchange rate at 05:36
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073489.29511.465781.649730.962918.7318
1GBP1.152611.23725102.9261.689531.901561.1098421.5911
1USD0.93160.808244183.1891.365551.536920.897117.4509
1INR0.01119880.009715760.012020810.0164150.01847510.01078390.209774

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Argentine Peso
1 PLN84.38300 ARS
5 PLN421.91500 ARS
10 PLN843.83000 ARS
20 PLN1687.66000 ARS
50 PLN4219.15000 ARS
100 PLN8438.30000 ARS
250 PLN21095.75000 ARS
500 PLN42191.50000 ARS
1000 PLN84383.00000 ARS
2000 PLN168766.00000 ARS
5000 PLN421915.00000 ARS
10000 PLN843830.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / الزلوتي البولندي
1 ARS0.01185 PLN
5 ARS0.05925 PLN
10 ARS0.11851 PLN
20 ARS0.23701 PLN
50 ARS0.59254 PLN
100 ARS1.18507 PLN
250 ARS2.96267 PLN
500 ARS5.92535 PLN
1000 ARS11.85070 PLN
2000 ARS23.70140 PLN
5000 ARS59.25350 PLN
10000 ARS118.50700 PLN