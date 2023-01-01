20 بيزو أرجنتيني إلى زلوتي بولندي

تحويل ARS إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ars
٠٫٢٢ pln

1.00000 ARS = 0.01107 PLN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / الزلوتي البولندي
1 ARS0.01107 PLN
5 ARS0.05535 PLN
10 ARS0.11069 PLN
20 ARS0.22138 PLN
50 ARS0.55345 PLN
100 ARS1.10690 PLN
250 ARS2.76725 PLN
500 ARS5.53450 PLN
1000 ARS11.06900 PLN
2000 ARS22.13800 PLN
5000 ARS55.34500 PLN
10000 ARS110.69000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Argentine Peso
1 PLN90.34270 ARS
5 PLN451.71350 ARS
10 PLN903.42700 ARS
20 PLN1806.85400 ARS
50 PLN4517.13500 ARS
100 PLN9034.27000 ARS
250 PLN22585.67500 ARS
500 PLN45171.35000 ARS
1000 PLN90342.70000 ARS
2000 PLN180685.40000 ARS
5000 PLN451713.50000 ARS
10000 PLN903427.00000 ARS