5 زلوتي بولندي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل PLN إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

5 pln
421.96 ars

1.00000 PLN = 84.39120 ARS

Mid-market exchange rate at 05:37
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.073489.30151.465781.649610.9628518.7321
1GBP1.1526711.2372102.9291.689461.901341.1098521.5906
1USD0.93160.808277183.1951.365551.536810.897117.4512
1INR0.0111980.009715450.0120210.01641380.01847230.01078310.209763

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Argentine Peso
1 PLN84.39120 ARS
5 PLN421.95600 ARS
10 PLN843.91200 ARS
20 PLN1687.82400 ARS
50 PLN4219.56000 ARS
100 PLN8439.12000 ARS
250 PLN21097.80000 ARS
500 PLN42195.60000 ARS
1000 PLN84391.20000 ARS
2000 PLN168782.40000 ARS
5000 PLN421956.00000 ARS
10000 PLN843912.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / الزلوتي البولندي
1 ARS0.01185 PLN
5 ARS0.05925 PLN
10 ARS0.11850 PLN
20 ARS0.23699 PLN
50 ARS0.59248 PLN
100 ARS1.18496 PLN
250 ARS2.96240 PLN
500 ARS5.92480 PLN
1000 ARS11.84960 PLN
2000 ARS23.69920 PLN
5000 ARS59.24800 PLN
10000 ARS118.49600 PLN