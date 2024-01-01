bin Polonya zlotisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile PLN → ARS çevirin

1,000zł PLN = 243,1$ ARS

12:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 PLN → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek249,1600253,8960
Düşük242,9460242,9460
Ortalama245,6339247,5090
Değişim-1.79%-0.99%
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1 PLN → ARS istatistikleri

PLN → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 249,1600, en düşük 242,9460 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 245,6339 oldu. PLN → ARS kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

PLN → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 253,8960, en düşük 242,9460 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 247,5090 oldu. PLN → ARS kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4150,8881.398,1311,11423,983
1 EUR1,05410,83588,960,9361.473,4211,71225,274
1 GBP1,2621,1981106,5441,1211.764,6514,02830,271
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5630,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Arjantin Pesosu
1 PLN243,10200 ARS
5 PLN1.215,51000 ARS
10 PLN2.431,02000 ARS
20 PLN4.862,04000 ARS
50 PLN12.155,10000 ARS
100 PLN24.310,20000 ARS
250 PLN60.775,50000 ARS
500 PLN121.551,00000 ARS
1000 PLN243.102,00000 ARS
2000 PLN486.204,00000 ARS
5000 PLN1.215.510,00000 ARS
10000 PLN2.431.020,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Polonya Zlotisi
1 ARS0,00411 PLN
5 ARS0,02057 PLN
10 ARS0,04114 PLN
20 ARS0,08227 PLN
50 ARS0,20568 PLN
100 ARS0,41135 PLN
250 ARS1,02838 PLN
500 ARS2,05675 PLN
1000 ARS4,11350 PLN
2000 ARS8,22700 PLN
5000 ARS20,56750 PLN
10000 ARS41,13500 PLN