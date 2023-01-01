1 Arjantin pesosundan Polonya zlotisine
Reel döviz kuru ile ARS → PLN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Arjantin Pesosu
|1 PLN
|79.58460 ARS
|5 PLN
|397.92300 ARS
|10 PLN
|795.84600 ARS
|20 PLN
|1591.69200 ARS
|50 PLN
|3979.23000 ARS
|100 PLN
|7958.46000 ARS
|250 PLN
|19896.15000 ARS
|500 PLN
|39792.30000 ARS
|1000 PLN
|79584.60000 ARS
|2000 PLN
|159169.20000 ARS
|5000 PLN
|397923.00000 ARS
|10000 PLN
|795846.00000 ARS