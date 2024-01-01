Arjantin pesosundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile ARS → PLN çevirin

1.000 ars
4,65 pln

1,000 ARS = 0,004648 PLN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Polonya Zlotisi
1 ARS0,00465 PLN
5 ARS0,02324 PLN
10 ARS0,04648 PLN
20 ARS0,09296 PLN
50 ARS0,23241 PLN
100 ARS0,46482 PLN
250 ARS1,16205 PLN
500 ARS2,32411 PLN
1000 ARS4,64822 PLN
2000 ARS9,29644 PLN
5000 ARS23,24110 PLN
10000 ARS46,48220 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Arjantin Pesosu
1 PLN215,13600 ARS
5 PLN1.075,68000 ARS
10 PLN2.151,36000 ARS
20 PLN4.302,72000 ARS
50 PLN10.756,80000 ARS
100 PLN21.513,60000 ARS
250 PLN53.784,00000 ARS
500 PLN107.568,00000 ARS
1000 PLN215.136,00000 ARS
2000 PLN430.272,00000 ARS
5000 PLN1.075.680,00000 ARS
10000 PLN2.151.360,00000 ARS