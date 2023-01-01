بيزو أرجنتيني إلى منات تركمانستاني

تحويل ARS إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ars
٩٫٩٩ tmt

1.00000 ARS = 0.00999 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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ARS إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ARS → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063888.41771.435231.659340.957318.2249
1GBP1.1583511.23225102.4181.662491.922091.1088821.1108
1USD0.940.811524183.1151.349151.559820.899917.1319
1INR0.01130990.009763860.012031510.01623230.0187670.01082720.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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ARS إلى NAD

ARS إلى SGD

ARS إلى ZAR

ARS إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Turkmenistani Manat
1 ARS0.00999 TMT
5 ARS0.04993 TMT
10 ARS0.09986 TMT
20 ARS0.19973 TMT
50 ARS0.49931 TMT
100 ARS0.99863 TMT
250 ARS2.49657 TMT
500 ARS4.99314 TMT
1000 ARS9.98628 TMT
2000 ARS19.97256 TMT
5000 ARS49.93140 TMT
10000 ARS99.86280 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Argentine Peso
1 TMT100.13700 ARS
5 TMT500.68500 ARS
10 TMT1001.37000 ARS
20 TMT2002.74000 ARS
50 TMT5006.85000 ARS
100 TMT10013.70000 ARS
250 TMT25034.25000 ARS
500 TMT50068.50000 ARS
1000 TMT100137.00000 ARS
2000 TMT200274.00000 ARS
5000 TMT500685.00000 ARS
10000 TMT1001370.00000 ARS